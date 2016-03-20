Договор между Евросоюзом и Турцией по миграции вступил в силу

Соглашение по урегулированию миграционного кризиса между ЕС и Турцией, заключенное 18 марта, официально вступило в силу с 0 часов 20 марта, сообщает Би-би-си.

В частности, оно предусматривает возвращение в Турцию незаконно прибывающих через ее территорию в Европу граждан государств Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки, не имеющих оснований для получения убежища. Взамен ЕС обязался разместить у себя соответствующее количество лиц, уже находящихся в турецких лагерях для беженцев, однако это касается только бывших жителей Сирии.

2 300 специалистов по миграции и безопасности и переводчиков из европейских стран в ближайшие дни прибудут в Грецию для практической реализации договоренности.

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По словам представителя греческого правительства Гиоргиоса Кирициса, чтобы план заработал, потребуются еще несколько дней организационных усилий.