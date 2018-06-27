Россия глазами Запада: коррупция процветает, экономика едва тянет ноги

Некомпетентный режим – угроза Европе... Националистическая политика Кремля мешает развитию экономики... Власть хочет укротить Интернет... Мафия подкупила правительство и военных... Россия в зеркале мировых СМИ

Некомпетентный режим – угроза Европе В Сити (в Лондоне), в большом бизнесе, в политических и социальных элитах, которые так щедро обрабатывали российские спин-доктора (специалисты по работе с общественным мнением. – Прим. перев.), надежда была на то, что с новым человеком в Кремле, возможно, Даунинг-стрит получит какие-то перспективы и отложит в сторону былые политические трудности.

Иначе говоря, что означает убийство, когда прибыль под угрозой? Кому какое дело, что Александр Литвиненко был британским гражданином, когда он был отравлен в ноябре 2006 года? Кому какое дело, что главный подозреваемый в убийстве стал знаменитым российским политическим деятелем?

Кому какое дело, что другой кремлевский убийца был пойман, когда прошлым летом преследовал британского жителя Бориса Березовского по улицам Лондона? Кому какое дело, что британский посол в Москве, заканчивающий свою миссию, сэр Энтони Брентон, беспощадно преследовался юнцами из „Наших” – путинского движения молодежи?

И кому какое дело, что работников отделения Британского Совета в Санкт-Петербурге срывали из кроватей среди ночи для допроса?

К счастью для нас и для наших храбрых союзников в Восточной Европе, живущих в тени “возрожденной России” и вынужденных искать безопасности под зонтиком предложенного американского ракетного защитного щита, дело до этого есть премьер-министру Великобритании мистеру Гордону Брауну.

Точка зрения Даунинг-стрит заключается в том, что, если российско-британские отношения сегодня самые плохие во времен Холодной войны, то это их вина, а не наша.

Есть в Великобритании те, кто отказывается верить этому. Шампанским, икрой и наличными Кремль инфильтрует Великобританию, покупает друзей и влияет на людей такими методами, какие нельзя было представить в ходе последней Холодной войны.

Джонатан Эванс, компетентный директор спецслужбы MИ5, засвидетельствовал беспрецедентный уровень российского шпионажа. Россия теперь оценивается как третья наибольшая угроза национальной безопасности Великобритании, которую превосходят лишь угроза исламских террористов и государств-изгоев.

Суровая правда в том, что ничего в России не изменилось. Маленький, с мягкой манерой говорить господин Медведев может казаться другим, чем его грубоватый, резкий предшественник, екс-кагебешник Владимир Путин. Но его политика – та же: что мое, то мое, а что ваше, то предмет переговоров.

Политическая система все еще закрыта для конкуренции, коррупция - необузданная, а экономика едва тянет ноги за пределами больших городов. Этот некомпетентный, но угрожающий режим плох как для России, так и для Европы. Но только Великобритания и горсточка союзников, кажется, готовы делать с этим хоть что-то.

Daily Mail (Великобритания) Националистическая политика Кремля мешает развитию экономики По мнению Кремля, в условиях инвестиционного равноправия некоторые инвесторы более равноправны, чем другие. Россия неодинока в своем желании ограничить объемы собственности иностранцев в стратегических отраслях. Но немногим удавалось составить перечень из 42 стратегических отраслей, включая почти все отрасли полезных ископаемых и природных ресурсов, в том числе рыбный промысел, а также теле- и радиовещание...

Ситуация с прямыми иностранными инвестициями в России выглядит не очень хорошо. В первом квартале текущего года отмечается их 30-процентное снижение по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Серьезные ограничения на инвестиции в нефтяной сектор неофициально действуют уже по меньшей мере два года. И результат уже дает о себе знать: объемы добычи нефти в России не растут, и это делает свой вклад в нынешний рост нефтяных цен.

Националистическая инвестиционная политика Кремля не просто мешает развитию российской экономики. Эффект ее влияния почувствует на себе весь мир...

Медведев хочет, чтобы Москва стала финансовым рынком Восточной Европы, а рубль – ее резервной валютой. Цель благородная, но кто-то забыл сказать президенту, что рынкам нужные участники, и лучше, когда двери на них открыты.

Times (Великобритания) Власть пытается укротить Интернет

Больше года в России длился сбор доказательств и процесс над блоггером Саввой Терентьевым. Длительность процесса говорит о том, что контрольные инстанции и судебные органы придают делу Терентьева статус прецедентного. 22-летний музыкант из Сыктывкара (Республика Коми) – первый российский пользователь Интернета, который получил за сообщение в своем блоге условный срок.

Суд счел доказанным, что Терентьев возбуждал "ненависть, вражду и унизил человеческое достоинство". В феврале 2007 года Терентьев выпустил пар в адрес сотрудников милиции, написав в блоге гневный текст, понося "ментов". Блогер назвал милиционеров "скотами", "гопотой" и выразил пожелание, чтобы на Стефановский площади в Сыктывкаре "стояла печь, как в Освенцими, где церемониально... сжигали бы по неверному менту". Суд усмотрел в этих высказываниях "экстремистскую направленность" против определенной социальной группы, в данном случае против государственных защитников правопорядка.

Поводом для такой тирады стала конфискация жестких дисков компьютеров оппозиционной газеты "Искра". Сотрудники местных органов правопорядка конфисковали компьютеры, поскольку редакция газеты якобы использовала нелегальное программное обеспечение. Именно в это время в республике Коми шла избирательная кампания, и это было не первым случаем, когда государственные контролирующие инстанции под формальным поводом выводили из игры "неудобных" журналистов.

Адвокаты Терентьева выступали за оправдательный приговор со ссылкой на Европейскую конвенцию прав человека, которая становится на защиту содержания сообщений в блогах, являющихся личным мнением блоггера. Кроме того, блог доступен лишь ограниченному кругу читателей. Однако суд не принял во внимание этих возражений и своим вердиктом ответил на вопрос, остававшимся до тех пор спорным: можно ли приравнивать сообщение в Интернете к высказываниям в средствах массовой информации.

Высшим политическим кругам и всесильной российской бюрократии неподцензурное содержание рунета уже давно стало бельмом на глазу. Интернет-провайдеры уже несколько лет вынуждены обеспечивать доступ ФСБ к своим данным. Неоднократно в министерстве связи и массовых коммуникаций обсуждалась возможность обеспечить ФСБ неограниченный доступ к электронной почте и контроль над всеми сайтами. Законодательная инициатива, автором которой выступил депутат Совета Федерации Владимир Слуцкер, и подавно предусматривает, что все сайты, на которых зарегистрировано более чем 1 тысяча пользователей, должны быть официально зарегистрированы как средства массовой информации. Перспектива дешево, быстро и без проблем получить доступ к желанным данным приводит руководство страны, большинство представителей которого – выходцы из спецслужб, в восторг.

Die Tageszeitung (Германия) Мафия купила правительство и военных

Расследование агентов Центрального управления борьбы с наркотиками и организованной преступностью (Udyco) Главного комиссариата уголовного розыска и службы информации Гражданской гвардии по делу российской мафии в Испании обнаружило "деликатные" обстоятельства, способные повлиять на отношения Испании и России. Полиция получила доступ к разговорам, в которых задержанные вожаки (главные среди них – Геннадий Петров, Александр Малышев и Виталий Изгилов, тогда как Кузьмин не приехал, как ожидалось) называли в качестве гарантов беспрепятственного проведения сомнительных сделок высокопоставленных представителей российской власти, не только из правительства, но и из военных ведомств.

Источники ABC объясняют, что иногда мафиози прямо связывались с этими высокопоставленными официальными лицами своей страны и даже называли их имена, чтобы заверить своего собеседника в том, что они достигнут своих целей. Наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что в результате главарь мафии без малейших проблем заключал эти соглашения. И разговоры эти были делом рутинным: за день происходили десятки таких "рабочих" звонков.

Хотя этот прямой контакт не называется, данные, обнаруженные в ходе следствия, которое длилось два года, указывают на то, что "воры в законе", арестованные в рамках операции "Тройка", имели возможность подкупить высшие эшелоны российской власти и без стеснения этой возможностью пользовались. С тех пор, как в 2007 году российское правительство создало государственные органы для развития инфраструктуры и торгового флота, разоблаченные в Испании мафиозные группировки получали выгодные контракты на выполнение госзаказов, на которые они неоднократно ссылались. Они получали настоящие контракты, не имея даже специалистов для ведения работ, необходимых при заключении договоров подобного уровня.

Размах этого дела таков, что десяток агентов едва справляются с расследованием, в результате которого за решеткой оказались вожаки трех самых влиятельных группировок российской мафии: "тамбовской" под руководством Петрова; "малышевской" под руководством Малышева и группировки Изгилова, набиравшая обороты в последние месяцы после его выхода из тюрьмы, где он оказался после ареста в рамках "операции Оса", завершившейся задержанием главаря "номер один" всех мафиозных сетей Захария Калашова.

На протяжении всего расследования полиция имела доступ к тысячам телефонных разговоров обвиняемых – сначала их были семеро, но потом стало больше. От 230 записей "волосы дыбом встают ", отмечают источники, потому что эти разговоры "свидетельствуют об огромной власти арестованных вожаков", их связи в России и бывших республиках СССР, о целом спектре преступлений: убийствах, торговле оружием, наркотиками и влиянием, вымогательстве, подкупах, незаконных соглашениях, контрабанде кобальта и табака, заказных нападениях, угрозах... Руководство всеми этими операциями осуществлялось из Испании, куда главари мафии перебрались в 1996 году для конспирации.

Как и при операции "Оса", российские власти были не в курсе расследования полиции и Гражданской гвардии, что вызывало беспокойство в правящих кругах, особенно в КГБ. Симптоматично, что в публичном обращении антикоррупционного отдела в связи с операцией "Тройка" при перечислении иностранных структур, помогавших расследованию, не было упоминания ни об одном подразделении российских правоохранительных органов. Дело в том, что к ним не обращались за помощью за ненужностью такого шага, а также во избежание информирования подозреваемых о слежке.

ABC (Испания) Подготовил Николай Писарчук (использованы материалы сайтов Inosmi.ru, Inopressa.ru и собственные переводы)