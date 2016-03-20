Amnesty International раскритиковала соглашение Турции и ЕС о возвращении беженцев

Amnesty International раскритиковала европейских лидеров через соглашение о возврате мигрантов для Турции, сообщает Би-би-си.

"Правозащитная организация заявила, что эта сделка не может скрыть "намерение ЕС повернуться спиной к глобальному кризису с беженцами", - говорится в сообщении.

Согласно соглашению, мигрантов, которые прибывают в Грецию, будут отсылать обратно в Турцию, если они не просят о предоставлении убежища или им в этом отказывают. Взамен на это Турция получит финансовую помощь.

В то же время за каждого возвращенного Турции мигранта ЕС будет принимать одного сирийского мигранта из Турции.

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Представитель Amnesty Джон Далхойзен заявил, что обещания ЕС уважать международное право "похожи на сахарную оболочку цианидовой таблетки, которую защиту беженцев в Европе только что заставили проглотить".