Черногория планирует стать полноправным членом НАТО в 2017 году

Об этом в среду, 16 марта, рассказал премьер-министр страны Мило Джуканович в интервью Дождю.

«После получения приглашения в НАТО началась новая фаза — переговоры о вступлении, которые как раз сейчас успешно ведутся. Ожидаю, что они завершатся через месяц-полтора, после этого начнется процедура ратификации в парламентах стран-членов альянса членства Черногории», — сказал Джуканович.

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Он отметил, что обычно этот процесс длится около года.

«Поэтому мы можем реально ожидать, что к середине 2017 года Черногория станет полноправным членом НАТО», — сообщил премьер.

Джуканович сказал, что ожидал «недовольство России», однако был удивлен «степенью негодования».

«Мы считаем, что имеем право сами определять свой путь в будущее. И это не выдумано и не направлено против кого- либо, а значит, и против российских интересов», — подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, ранее Черногория успешно завершила переговоры о вступлении в Организацию североатлантического договора (НАТО), следующий шаг - подписание протокола об обретении членства.