Черногория завершила переговоры о вступлении в НАТО, следующий шаг - подписание протокола о членстве
Черногория успешно завершила переговоры о вступлении в Организацию североатлантического договора (НАТО), следующий шаг - подписание протокола об обретении членства.
Об этом говорится в официальном сообщении министерства иностранных дел и европейской интеграции Черногории.
«Двухдневные переговоры о вступлении между Черногорией и НАТО в Брюсселе сегодня успешно завершились, отметив тем самым начало процесса, который сопровождается расширением приглашения к членству Черногории от 2 декабря 2015 года», - говорится в сообщении.
Переговоры проводились под председательством помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Терри Стаматопулоса. Делегацию Черногории возглавляла председатель черногорской миссии при НАТО Драгана Радулович.
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Стаматопулос отметил, что проведение переговоров о вступлении свидетельствует о прогрессе, который Черногория продемонстрировала со времени обретения независимости. Он добавил, что членство в Альянсе укрепит безопасность и независимость Черногории.
Во время переговоров, Черногория взяла на себя обязательства, которые устанавливаются при обретении членства в НАТО, и таким образом это создает условия для продолжения процесса присоединения к Альянсу.
Стороны во время встречи также обсудили реформы, которые необходимо внедрить в ближайшее время, особо сделав акцент на верховенстве права и общественной поддержке.
«Подписание протокола о получении членства будет следующим шагом Черногории на пути к вступлению в НАТО, за которым последует процесс ратификации протокола странами-членами Альянса», - отмечается в сообщении.
Одновременно, в это время Черногория сможет посещать встречи НАТО в качестве приглашенного государства.
«Как только все страны-члены ратифицируют протокол об обретении членства, Черногория присоединится к Вашингтонскому договору и станет 29 членом Альянса», - подытоживается в сообщении.