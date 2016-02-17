Черногория завершила переговоры о вступлении в НАТО, следующий шаг - подписание протокола о членстве

Об этом говорится в официальном сообщении министерства иностранных дел и европейской интеграции Черногории.

«Двухдневные переговоры о вступлении между Черногорией и НАТО в Брюсселе сегодня успешно завершились, отметив тем самым начало процесса, который сопровождается расширением приглашения к членству Черногории от 2 декабря 2015 года», - говорится в сообщении.

Переговоры проводились под председательством помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Терри Стаматопулоса. Делегацию Черногории возглавляла председатель черногорской миссии при НАТО Драгана Радулович.

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Стаматопулос отметил, что проведение переговоров о вступлении свидетельствует о прогрессе, который Черногория продемонстрировала со времени обретения независимости. Он добавил, что членство в Альянсе укрепит безопасность и независимость Черногории.

Во время переговоров, Черногория взяла на себя обязательства, которые устанавливаются при обретении членства в НАТО, и таким образом это создает условия для продолжения процесса присоединения к Альянсу.

Стороны во время встречи также обсудили реформы, которые необходимо внедрить в ближайшее время, особо сделав акцент на верховенстве права и общественной поддержке.

«Подписание протокола о получении членства будет следующим шагом Черногории на пути к вступлению в НАТО, за которым последует процесс ратификации протокола странами-членами Альянса», - отмечается в сообщении.

Одновременно, в это время Черногория сможет посещать встречи НАТО в качестве приглашенного государства.

«Как только все страны-члены ратифицируют протокол об обретении членства, Черногория присоединится к Вашингтонскому договору и станет 29 членом Альянса», - подытоживается в сообщении.