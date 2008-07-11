Европа колеблется как, с кем и куда ей расширяться дальше

Европарламент подчеркивает необходимость при расширении учитывать способность ЕС к принятию новых членов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом идет речь в докладе Эльмара БРОКА (группа народных партий, Германия), одобренном 9 июля на заседании сессии Европарламента в Страсбурге.

За принятие документа проголосовали 534 депутата, против - 44, воздержались - 45.

В докладе Европарламент подчеркивает четкие обязательства перед всеми странами-кандидатами и странами, получившими четкую европейскую перспективу. Депутаты отмечают, что последнее расширение ЕС было успешным как для старых, так и для новых стран-членов. В то же время подчеркивается, что Евросоюзу нужные институциональные реформы.

В докладе отмечается, что для дальнейшего расширения ЕС “должен приложить усилия для повышения своей интеграционной способности”. С другой стороны, по мнению депутатов, любая страна, которая хочет присоединиться к ЕС, должна решить сначала основные внутренние проблемы, в частности, территориальные и конституционные.

Депутаты также отметили, что способность ЕС к интеграции непосредственно связана со способностью Союза в определенный промежуток времени принимать решения и, таким образом, достигать своих политических целей.

В докладе также подчеркивается, что, хотя участие в Европейской политике соседства ни в принципе, ни на практике не является заменой членства в ЕС или подготовки к членству в Союзе, Европейская политика соседства и Политика расширения должны определенным образом совмещаться.

Депутаты также поприветствовали польско-шведскую инициативу о расширении сотрудничества с соседями ЕС на Востоке и вокруг Черного моря с возможностью в будущем создать “Союз Черного моря”.