Одного из подозреваемых, обстрелявших полицейских во время спецоперации в Брюсселе, "нейтрализовали"

22:23, 15 марта 2016
Мир
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Одного из подозреваемых, обстрелявших полицейских во время антитеррористического рейда в Брюсселе, "нейтрализовали".

REUTERS

Об этом сообщает Le Soir со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает Европейская правда.

Издание также сообщает, что по уточненной информации сегодня днем в результате стрельбы ранения получили четверо, а не трое полицейских.

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Сообщается, что полиция окружила квартиру, где забаррикадировался один из подозреваемых, который впоследствии был "нейтрализован". Остался ли он жив, пока неизвестно.

REUTERS

В отношении второго подозреваемого информации пока нет.

Ранее сообщалось, что антитеррористический рейд проводился совместно бельгийскими и французскими полицейскими в рамках расследования прошлогодних терактов в Париже.

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Однако, по данным правоохранителей, рейд не был направлен на поиски террориста Салаха Абдеслама, которого считают одним из организаторов терактов.

REUTERS

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