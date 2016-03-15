Одного из подозреваемых, обстрелявших полицейских во время спецоперации в Брюсселе, "нейтрализовали"
Одного из подозреваемых, обстрелявших полицейских во время антитеррористического рейда в Брюсселе, "нейтрализовали".
Об этом сообщает Le Soir со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает Европейская правда.
Издание также сообщает, что по уточненной информации сегодня днем в результате стрельбы ранения получили четверо, а не трое полицейских.
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Сообщается, что полиция окружила квартиру, где забаррикадировался один из подозреваемых, который впоследствии был "нейтрализован". Остался ли он жив, пока неизвестно.
В отношении второго подозреваемого информации пока нет.
Ранее сообщалось, что антитеррористический рейд проводился совместно бельгийскими и французскими полицейскими в рамках расследования прошлогодних терактов в Париже.
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Однако, по данным правоохранителей, рейд не был направлен на поиски террориста Салаха Абдеслама, которого считают одним из организаторов терактов.