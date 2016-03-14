Французский авиарегулятор не будет рекомендовать авиакомпаниям отказываться от правил закрытых дверей кабины пилотов

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Блокировка дверей связана с защитой от террористических угроз, сказал глава управления Реми Юте на презентации выводов следствия относительно подробностей падения самолета в марте 2015 года.

После случая с Germanwings, когда второй пилот Андреас Любиц заперся в кабине пилотов и умышленно направил самолет со 150 людьми на борту на горы, много авиалиний ввели правило, по которому в кабине пилота должно постоянно находиться второе лицо.

Юте отметил, что этот второй человек должен быть выбран заранее, сообщает агентство dpa. Он также подчеркнул, что следует ужесточить правила проверки пилотов, в частности, увеличить внимание к их психическому здоровью.

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Как сообщал УНИАН, за две недели до катастрофы самолета немецкой авиакомпании Germanwings во французских Альпах врачи рекомендовали второму пилоту Андреасу Любицу пройти лечение в психиатрической клинике.

Напомним, Airbus A320 бюджетной авиакомпании Germanwings разбился днем 24 марта 2015 года в труднодоступном районе Альп. Власти Франции заявили, что жертвами крушения Airbus стали все без исключения 150 человек, которые находились на борту. Президент Франции Франсуа Олланд сообщил, что среди пассажиров были граждане Германии, Испании и Турции.

По данным черного ящика, второй пилот A320 умышленно увеличил скорость аэробуса во время снижения.