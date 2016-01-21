Президент Молдовы утвердил нового премьера, несмотря на протесты пророссийских сил

Об этом в ночь на четверг сообщил советник главы государства Влад Цуркану, передает Moldovanews.

В среду днем Филип представил депутатам программу деятельности правительства. Среди обозначенных приоритетов значится европейская интеграция, углубление стратегического диалога между Молдовой и США, развитие отношений с МВФ и Всемирным банком, укрепление статуса нейтралитета, а также сотрудничество с Россией и СНГ.

«Надеюсь, что правительство, сформированное после длительного периода политической нестабильности и в условиях временного кабмина, будет знать, как умело и грамотно управлять сложной ситуацией в настоящее время в Молдове», — сказал Тимофти в рамках церемонии принятия правительством присяги.

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Как заявил Цуркану, президент в первую очередь отметил вопрос о стабилизации экономической и финансовой ситуации, которая позволит производить социальные выплаты в нормальном режиме. В связи с этим должен быть немедленно возобновлен диалог с партнерами по развитию, в том числе с международными финансовыми организациями.

Глава республики обратился к населению страны с призывом "к спокойствию и избегать беспорядков, которые никому не принесут пользы". "Важно оставаться в рамках закона", — подчеркнул президент.

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Напомним, в среду в Кишиневе начались массовые протесты пророссийской оппозиции, которые переросли в беспорядки. Оппозиция выступила против утверждения правительства во главе с демократом Павлом Филипом.