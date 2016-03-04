Конституционный суд Молдовы вернул право выбирать президента всенародно

Об этом сообщает Newsmaker.

В частности, Конституционный суд в пятницу, 4 марта, признал незаконной процедуру внесения поправок к Конституции, принятых парламентом 15 лет назад, об изменении способа избрания президента.

В заключении КС, которое было принято на основании запроса депутатов от Либерально-демократической партии (ЛДПМ), речь идет о восстановлении права граждан на всенародное избрание президента.

Один из авторов запроса депутат Валериу Гилецки заявил, что "теперь парламент должен принять органический закон об избрании президента, так как глава государства будет выбираться народом".

Для принятия такого закона необходим 51 голос депутатов, уточнил Гилецки. Он также подчеркнул, что решение КС не имеет обратной силы, поэтому оно не касается избрания президентов Владимира Воронина и Николае Тимофти.

Запрос в КС по этому поводу либерал-демократы отправили в ноябре прошлого года. Валериу Гилецки тогда сообщил, что фракция ЛДПМ обратилась к КС с просьбой интерпретировать 135-ю статью Конституции.

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"Проанализировав процедуру голосования, проведенную 15 лет назад, мы выяснили, что в ходе процедуры были допущены нарушения", - заявил тогда Гилецки.

Депутат уточнил, что речь идет о проекте внесения поправок в Конституцию, зарегистрированном еще в 1999 году группой депутатов парламента XIV созыва.

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Он также отметил, что решение КС не будет иметь влияния "ни действующий парламент, ни на действующего президента".

Стоит заметить, что мандат действующего президента Николае Тимофти заканчивается 23 марта 2016 года.

Как сообщалось, более 83% граждан Молдовы поддерживают избрание президента прямым голосованием.