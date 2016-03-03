Две женщины забросали гранатами полицейский участок в Стамбуле

В пригороде Стамбула — районе Байрампаша, предположительно, две террористки закидали гранатами полицейский участок, сообщает РБК по информации CNN Turk. Пострадавших или погибших в результате атаки нет. Помимо гранат, женщины были вооружены огнестрельным оружием.

Одна из нападавших получила ранение. Сначала правоохранители потеряли их местоположение, однако затем обнаружили по следам крови на земле в находящемся неподалеку здании.

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По данным Huberturk, улица, где произошло нападение, была заблокирована. Жители близлежащих домов были эвакуированы. Полиция готовится к штурму здания, где находятся атаковавшие.