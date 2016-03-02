У побережья Суматры произошло землетрясение магнитудой 7,9
15:21, 02 марта 2016Мир
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Землетрясение магнитудой 7,9 произошло к юго-западу от побережья Суматры.
Магнитуда может превышать 8 / Flickr/ Matt Katzenberger
Об этом заявили в Немецком центре исследования Земли, сообщает ТАСС.
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Отмечается, что эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 км. По данным других сейсмологических центров, магнитуда может превышать 8.
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