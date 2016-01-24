У берегов Аляски произошло мощное землетрясение

У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,1 и более десяти повторных подземных толчков, сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение было зафиксировано в 01.30 по местному времени (12.30 по киевскому времени). Очаг землетрясения залегал на глубине 127,8 км. Информация о возможных разрушениях не поступала, передает РИА «Новости».

Специалисты отметили, что угрозы цунами нет, так как землетрясение было на сравнительно большой глубине. Тем не менее, вибрацию от землетрясения ощущали жители ближайших городов и населенных пунктов.