Около 8 часов утра в Зугдидском районе Грузии около населенного пункта Рухи в зоне грузино-абхазского конфликта произошли четыре взрыва.

Взрывы произошли практически одновременно. По предварительным данным, взорвались снаряды или мины, которые были заложены с правой стороны дороги по ходу движения от Зугдиди к Ингурскому мосту. Раненых и пострадавших в результате инцидента нет.

На месте взрывов российские военные нашли обрывки формы грузинского спецназа, в которую, как они считают, был завернут один из снарядов.

Российское командование поставило в известность миссию наблюдателей ООН и приступило к его расследованию.

Лента.ру