Международная коалиция обсудила возможность наземного вторжения в Сирию

Об этом сообщил помощник министра обороны Саудовской Аравии бригадный генерал Ахмед Ассери в интервью Reuters, передает РБК.

"Это обсуждалось две недели назад в Брюсселе, — сказал Ассери по телефону из Эр-Рияда. — Это обсуждалось на политическом уровне, но не обсуждалась в качестве военной миссии".

Помощник главы минобороны Саудовской Аравии добавил, что как только наземная операция будет организована и будет решено, сколько войск и как они будут направлены, его страна примет в этом участие.

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"Мы должны обсудить на военном уровне очень подробно с военными экспертами, чтобы убедиться, что у нас есть план", — отметил он.

Ассери заявил, что Саудовская Аравия готова наносить удары по "Исламскому государству" с базы ВВС Инджирлик в Турции, куда на прошлой неделе прибыли четыре саудовских истребителя. По его словам, самолеты еще не участвовали ни в каких операциях.

Ранее УНИАН сообщал, что Саудовская Аравия рассматривает вариант наземной операции на юго-востоке Сирии, недалеко от границы с Иорданией.

По официальным заявлениям саудовских властей, они готовы принять участие в наземной операции в Сирии не самостоятельно, а в составе коалиции и только под руководством США.