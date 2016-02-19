Саудовская Аравия планирует провести наземную операцию на юго-востоке Сирии - Finanсial Times

Об этом сообщили источники Finanсial Times в Эр-Рияде, передает РБК.

По информации издания, в таком случае не исключена поддержка операции со стороны иорданских сил.

Высокопоставленные саудовские чиновники рассказали FT на условиях анонимности, что Иордания в прошлом году уже предложила Эр-Рияду развернуть спецназ на своей территории. По словам лидеров группировок, контролирующих территории на востоке Сирии, Саудовская Аравия уже провела разведку в этом регионе.

Читайте такжеСаудовская Аравия отказывается от посредничества для восстановления отношений с Ираном - Al Arabiya

Издание отмечает, что по официальным заявлениям саудовских властей, они готовы принять участие в наземной операции в Сирии не самостоятельно, а в составе коалиции и только под руководством США.

Напомним, ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция и Саудовская Аравия могут начать наземную операцию против террористической группировки «Исламское государство» в Сирии. Он также сообщил, что Саудовская Аравия разместит боевые самолеты на турецкой авиабазе «Инджирлик», расположенной неподалеку от границы с Сирией.