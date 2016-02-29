В Москве 11 подростков устроили погром в детской больнице из-за конфликта с медиками

Об этом сообщает «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы РФ.

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«Накануне в полицию поступила информация о том, что в Детской городской клинической больнице №9 сработала сигнализация. Прибывшие сотрудники полиции установили, что в результате конфликта с медперсоналом больницы 11 несовершеннолетних из хулиганских побуждений разбили остекление, перевернули мебель и повредили корпус воздуховода в нескольких палатах», - уточнил собеседник агентства.

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Он добавил, что пятерых наиболее активных участников конфликта пришлось доставить в полицию, после чего задержанные были направлены на медицинское освидетельствование. По факту произошедшего проводится проверка.