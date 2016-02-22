США объяснили, почему отказались от предложения КНДР провести мирные переговоры

Как сообщает Reuters, официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби прокомментировал информацию издания Wall Street Journal о том, что США якобы тайно согласились на проведение мирных переговоров непосредственно перед проведением КНДР последнего ядерного испытания.

Отмечалось, что администрация Барака Обамы поставила условием принятие КНДР мер по сокращению своего ядерного потенциала, однако КНДР такое предложение отклонила и 6 января провела ядерные испытания.

"Честно говоря, предложение обсудить мирное соглашение шло со стороны Северной Кореи. Мы тщательно рассмотрели это предложение и дали понять, что ликвидация ядерного оружия является частью любого подобного обсуждения. Север отклонил наш ответ", - сказал Кирби.

Читайте такжеКНДР провела военные учения у границ Южной Кореи

Напомним, ранее Обама подписал закон, который дает возможность расширить санкции в отношении КНДР в связи с ее ядерной и ракетной программами.

7 февраля Северная Корея сообщила об успешном запуске ракеты со спутником. Несмотря на заявления Пхеньяна о запуске спутника наблюдения, в мире предполагают, что КНДР тестирует межконтинентальную баллистическую ракету. Данные о запуске вызвали негативную реакцию мирового сообщества, действия Северной Кореи после получения информации о запуске резко осудили Южная Корея, США, Китай и Япония.

6 января КНДР заявила об успешных испытаниях водородной бомбы. Многие страны мира и международные организации резко негативно отреагировали на эти испытания, осудив такие действия КНДР.