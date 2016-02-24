Лидер демократов в сенате США поддержал Клинтон
21:50, 24 февраля 2016Мир
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Лидер демократического меньшинства в сенате США Гарри Рид заявил в среду, 24 февраля, в интервью CNN, что в борьбе за пост президента США он поддерживает бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон.
REUTERS
Демократ, представляющий штат Невада, призвал свою партию консолидироваться вокруг Клинтон в противостоянии «бунтарской» кампании сенатора от Вермонта Берни Сандерса.
«Я думаю, что Хиллари будет лучше служить среднему классу», — отметил Рид. «Она была первой леди. Она начала смотреть, что можно сделать в здравоохранении. Она хорошо понимает проблему», — добавил он.
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Рид добавил: «Я также думаю, что она та, которая станет первой женщиной-президентом Соединенных Штатов».
Хиллари Клинтон в минувшую субботу, 20 февраля, выиграла партийные кокусы в Неваде и, как ожидается, одержит победу на грядущих праймериз в Южной Каролине.
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