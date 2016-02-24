Лидер демократов в сенате США поддержал Клинтон

Демократ, представляющий штат Невада, призвал свою партию консолидироваться вокруг Клинтон в противостоянии «бунтарской» кампании сенатора от Вермонта Берни Сандерса.

«Я думаю, что Хиллари будет лучше служить среднему классу», — отметил Рид. «Она была первой леди. Она начала смотреть, что можно сделать в здравоохранении. Она хорошо понимает проблему», — добавил он.

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Рид добавил: «Я также думаю, что она та, которая станет первой женщиной-президентом Соединенных Штатов».

Хиллари Клинтон в минувшую субботу, 20 февраля, выиграла партийные кокусы в Неваде и, как ожидается, одержит победу на грядущих праймериз в Южной Каролине.