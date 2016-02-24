Авиакатастрофа в Непале: на месте крушения самолета обнаружены тела 17 погибших

Об этом рассказал журналистам Раджа Хадка - начальник полиции района Мьягди, где произошла катастрофа, сообщает ТАСС.

"До сих пор спасателям удалось обнаружить только 17 тел, - сказал он. - Экстремальные холода и снегопад в месте крушения препятствуют операции, проводимой совместно армией Непала, непальской полицией и добровольцами из числа местных жителей".

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Отмечается, что по этой же причине для повышения эффективности поисков не удается задействовать вертолет.

Как сообщал УНИАН, в горном районе на западе Непала пропал небольшой самолет. Ранее было известно, что на борту находился 21 пассажир и член экипажа.