Закрытие тюрьмы Гуантанамо может обойтись США в $475 миллионов

Об этом заявил официальный представитель администрации Белого дома.

Отмечается, что затраты будут компенсированы в течение трех-пяти лет. Около 35 заключенных могут быть переданы другим странам, сообщает Газета.ру по информации Reuters.

Читайте такжеВ Гуантанамо осталось менее 100 заключенных

Администрация США 23 февраля направит в конгресс план закрытия спецтюрьмы для террористов на Кубе.

Ранее сообщалось, что власти США объявили о готовности плана по закрытию тюрьмы Гуантанамо.