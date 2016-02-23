Закрытие тюрьмы Гуантанамо может обойтись США в $475 миллионов
18:04, 23 февраля 2016Мир
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Затраты на ликвидацию тюрьмы на американской военной базе Гуантанамо и перевод заключенных в другие тюрьмы составят от $290 млн до $475 млн.
REUTERS
Об этом заявил официальный представитель администрации Белого дома.
Отмечается, что затраты будут компенсированы в течение трех-пяти лет. Около 35 заключенных могут быть переданы другим странам, сообщает Газета.ру по информации Reuters.
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Администрация США 23 февраля направит в конгресс план закрытия спецтюрьмы для террористов на Кубе.
Ранее сообщалось, что власти США объявили о готовности плана по закрытию тюрьмы Гуантанамо.
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