Через лагеря "Исламского государства" прошли от 5 до 7 тысяч европейцев - Европол
08:14, 16 декабря 2015Мир
641 0
Директор полицейской службы Европейского союза (Европол) Роб Вайнрайт сообщил, что к террористической организации "Исламское государств" присоединились от пяти до семи тысяч европейцев.
REUTERS
По словам Вайнрайта, террористы провели тренировку и обучение от пяти до семи тысяч граждан стран Европы в Ираке и Сирии, передает "Дождь" со ссылкой на Associated Press.
Директор Европола сообщил, что некоторые из тех, кто присоединился к "Исламскому государству" вернулись обратно в Европу "с намерением совершить такие же атаки, с которыми мы уже сталкивались".
Читайте такжеФСБ РФ озвучила количество убитых в Сирии и Ираке россиян, вступивших в ряды ИГИЛ
Напомним, ранее Путин заявлял, что на стороне ИГИЛ воюют до 7 тысяч выходцев из РФ и стран СНГ.
При этом по данным ФСБ РФ, почти 2,5 тысячи россиян примкнули к боевикам "Исламского государства".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter