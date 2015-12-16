Через лагеря "Исламского государства" прошли от 5 до 7 тысяч европейцев - Европол

По словам Вайнрайта, террористы провели тренировку и обучение от пяти до семи тысяч граждан стран Европы в Ираке и Сирии, передает "Дождь" со ссылкой на Associated Press.

Директор Европола сообщил, что некоторые из тех, кто присоединился к "Исламскому государству" вернулись обратно в Европу "с намерением совершить такие же атаки, с которыми мы уже сталкивались".

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Напомним, ранее Путин заявлял, что на стороне ИГИЛ воюют до 7 тысяч выходцев из РФ и стран СНГ.

При этом по данным ФСБ РФ, почти 2,5 тысячи россиян примкнули к боевикам "Исламского государства".