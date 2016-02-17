Во Франции чрезвычайное положение продлили до 26 мая

За это решение проголосовали 212 депутатов. 31 депутат выступил против, трое отсутствовали, передает Би-би-си. Ранее продление чрезвычайного положения поддержал сенат Франции.

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Власти Франции полагают, что вероятность новой атаки достаточно велика. По словам министра внутренних дел Франции Бернара Казнева, террористическая угроза еще никогда не была столь высокой, а опасность до сих пор не исчезла.

Чрезвычайное положение позволяет министру внутренних дел помещать под домашний арест без постановления суда любого человека, который, по мнению чиновников, представляет угрозу безопасности и общественному порядку. Также министерство внутренних дел может без решения суда проводить обыски в домах подозреваемых.

Франция объявила чрезвычайное положениепосле нападений, которые произошли в Париже 13 ноября 2015 года. В результате серии терактов погибли 130 человек, более 300 человек получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство". После терактов полиция провела 3,3 тыс. обысков, в ходе которых было арестовано 578 единиц оружия, 340 человек задержаны, а 285 человек помещены под домашний арест.