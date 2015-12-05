Парижские террористы связаны с британскими исламистами - The Wall Street Journal

Террористическая сеть, которая стоит за массовыми убийствами в Париже, связана с людьми в Великобритании, пишет Лента.ру со ссылкой на The Wall Street Journal.

Два источника сообщили, что несколько человек, подозреваемых в связях в Абдельхамидом Абаудом, боевиком «Исламского государства» и предполагаемым главарем террористической ячейки, находятся в районе Бирмингема, к северо-востоку от Лондона. Чиновники уточнили, что по меньшей мере один человек, имеющий отношение к этим атакам, совершал поездку в Великобританию до теракта.

Во втором по величине городе Великобритании, по данным спецслужб, есть лица, связанные связи с исламским экстремизмом. Джунаид Хуссейн (Абу Хуссейн Аль-Британи), уроженец Бирмингема, отправился в Сирию и стал ведущим хакером ИГ. Он был убит ударом американского беспилотника в августе, когда находился в машине в сирийской Ракке.

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Также в городе и окрестностях были выявлены несколько исламистских террористических ячеек. В них, в частности, состоял житель Бирмингема алжирского происхождения Рабах Тахари, который, по данным властей, возглавлял подразделение боевиков в Сирии.

Британские спецслужбы имеют досье на несколько тысяч лиц, якобы связанных с насильственным экстремизмом в стране, хотя под усиленным надзором находится лишь небольшая часть.

Напомним, вечером 13 ноября в Париже была совершена серия терактов, в результате которых погибли 130 человек, более 350 пострадали. Ответственность за атаки взяла на себя группировка «Исламское государство». 19 ноября в ходе спецоперации в Сен-Дени был ликвидирован предполагаемый организатор серии атак Абауд, бельгийский гражданин марокканского происхождения.