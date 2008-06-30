Со счета Леха Валенсы исчезли полмиллиона злотых

Почти полмиллиона польских злотых (примерно 250 тысяч долларов) исчезло с банковского счета экс-президента Польши, лауреата Нобелевской премии мира Леха ВАЛЕНСЫ, сообщила в понедельник радиостанция RMF FM.

По данным Окружной прокуратуры в Гданьске, которая ведет это дело, деньги были украдены со счета в банке при участии сына одного из сотрудников бывшего президента Польши, передает РИА "Новости".

"Исчезнувшие" средства банк уже вернул Л.ВАЛЕНСЕ. Сам пострадавший заверил журналистов, что на сегодняшний день "на счету находятся все средства, которые там должны быть".