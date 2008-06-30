В Тегеране обрушилось семиэтажное здание: погибли 19 человек
15:57, 30 июня 2008Мир
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Выживших под обломками не нашли
В северо-западном районе Тегерана в понедельник, 30 июня, обрушилось семиэтажное здание, сообщает Associated Press. По предварительным данным, в результате происшествия погибли 19 человек.
По информации агентства, все погибшие - рабочие, которые спали в здании в момент обрушения. В настоящее время спасателям не удалось обнаружить под обломками выживших.
Здание уже давно находилось в аварийном состоянии, однако проживавшие в нем рабочие отказывались покинуть помещение. Местные власти уже задержали пятерых человек, на которых, предположительно, лежит ответственность за гибель рабочих.
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