В Тегеране обрушилось семиэтажное здание: погибли 19 человек

В северо-западном районе Тегерана в понедельник, 30 июня, обрушилось семиэтажное здание, сообщает Associated Press. По предварительным данным, в результате происшествия погибли 19 человек.

По информации агентства, все погибшие - рабочие, которые спали в здании в момент обрушения. В настоящее время спасателям не удалось обнаружить под обломками выживших.

Здание уже давно находилось в аварийном состоянии, однако проживавшие в нем рабочие отказывались покинуть помещение. Местные власти уже задержали пятерых человек, на которых, предположительно, лежит ответственность за гибель рабочих.