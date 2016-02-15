Меркель предлагает запретить авиабомбардировки Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась в поддержку создания бесполетной зоны в небе над Сирией. Об этом она сказала в интервью изданию Stuttgarter Zeitung, передает "Европейская правда".

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В частности, Меркель отметила, что Германия поддержит предложенное Турцией введение запрета на полеты авиации над территорией Сирии. По ее мнению, это будет способствовать разрешению ситуации в Сирии.

"В нынешней ситуации было бы полезно, если бы было создано пространство, в котором ни одна из воюющих сторон не проводила бы атаки с воздуха, то есть нечто вроде бесполетной зоны", - сказала Меркель

Канцлер также отметила, что этот вопрос Турция поднимает уже достаточно долго.

Добавим, 11 февраля президент Турции Эрдоган заявил, что без создания бесполетной зоны в небе над Сирией решить конфликт в этой стране не удастся.