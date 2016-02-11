Президент Турции Эрдоган требует создать бесполетную зону в Сирии

По его словам, ООН следует сконцентрироваться на "этнических чистках" в районе сирийского города Алеппо вместо того, чтобы требовать чего-то от Турции, передает Би-би-си. Без создания бесполетной зоны и зон безопасности преодолеть этот кризис не получится, подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

"Если бомбардировки в Алеппо продолжатся, то новая волна беженцев вырастет до 600 тыс. человек. Мы готовимся к этому", - сказал он.

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Он также пригрозил, что даст мигрантам возможность беспрепятственно уезжать в Европу.

Турция, которая уже приняла более 2,6 млн сирийских мигрантов, давно настаивает на создании безопасной зоны на севере Сирии, чтобы мирные жители могли укрываться там и не уезжали в Турцию.

Комиссар по международным отношениям ЕС Федерика Могерини ранее заявляла что "если не с юридической, то с моральной точки зрения, Турция обязана предоставить убежище тем, кто бежит от преследований".

В то же время на западе, на границе с Грецией и Болгарией, ЕС требует увеличения пограничных патрулей, чтобы мигранты не смогли продолжить свой путь, присоединившись к крупнейшему наплыву беженцев в Европу со времен Второй мировой войны.

Эти почти взаимоисключающие требования ЕС и привели к тому, что пропускной пункт на турецко-сирийской границе остается закрытым, а люди, бегущие от ужасов в Алеппо, оказались в фокусе серьезных геополитических дебатов.