"Никакой альтернативы диалогу нет": У Меркель поспорили с Медведевым из-за слов о новой "холодной войне"

Такое мнение высказал пресс-секретарь канцлера ФРГ Ангелы Меркель Штеффен Зайберт, передает РБК со ссылкой Reuters.

«Людям, которые говорят о холодной войне или об опасности "холодной войны", как, к примеру, российский премьер Медведев, я могу лишь сказать, что правительство Германии определенно так не думает», - заявил Зайберт.

«Необходимо сказать, что в его (Медведева) руках (возможность) такой ситуации избежать», - добавил представитель Меркель.

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Спикер МИД Германии Мартин Шефер, в свою очередь, добавил, что на фоне «достаточного интенсивного и сложного конфликта интересов» никакой альтернативы диалогу с Москвой нет.

Заявление премьера Дмитрия Медведева о "холодной войне" прозвучало на Мюнхенской конференции. «Можно сказать и резче: мы скатились, по сути, во времена новой «холодной войны», - сказал премьер.

«Чуть ли не ежедневно нас объявляют самой страшной угрозой то для НАТО в целом, то отдельно для Европы, то для Америки, то для других стран», - сказал Медведев.

На слова Медведева ранее отреагировал глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Немецкий политик высказал мнение, что сегодня мир «совершенно точно» не находится в состоянии "холодной войны". «Я понял его слова таким образом, что мы должны попытаться избежать возвращения к "холодной войне», - добавил Штайнмайер.

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В понедельник Медведев заявил, что ничего не говорил о начале новой "холодной войны". Он пояснил, что, выступая в Мюнхене, имел в виду, что решения НАТО подталкивают к новой "холодной войне". «Я это говорил и готов это еще раз подтвердить», - сказал Медведев.