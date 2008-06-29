Договор о ПРО между Польшей и США может быть подписан на этой неделе
17:58, 29 июня 2008Мир
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По данным польского депутата
Переговоры между Польшей и США по вопросу возможного размещения объектов противоракетной обороны США на польской территории могут завершиться уже на следующей неделе. Об этом заявил председатель парламентской фракции правящей в Польше партии «Гражданская платформа» Збигнев ХЛЕБОВСКИЙ.
Как передает Reuters, по словам политика, переговорный процесс может увенчаться подписанием соответствующего договора.
«Переговоры подходят к концу, все пункты договора могут быть подписаны уже на этой неделе», - сказал З. ХЛЕБОВСКИЙ.
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