Договор о ПРО между Польшей и США может быть подписан на этой неделе

Переговоры между Польшей и США по вопросу возможного размещения объектов противоракетной обороны США на польской территории могут завершиться уже на следующей неделе. Об этом заявил председатель парламентской фракции правящей в Польше партии «Гражданская платформа» Збигнев ХЛЕБОВСКИЙ.

Как передает Reuters, по словам политика, переговорный процесс может увенчаться подписанием соответствующего договора.

«Переговоры подходят к концу, все пункты договора могут быть подписаны уже на этой неделе», - сказал З. ХЛЕБОВСКИЙ.