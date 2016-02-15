Сирия заявила о нарушении своего суверенитета Турцией из-за обстрелов курдов

В соответствующем обращении к Совету Безопасности ООН, она призвала принять меры в ответ, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на BBC News. Сирия обвинила Турцию в нарушении своего суверенитета и заявила, что таким образом Турция поддерживает связанных с " Аль-Каидой" террористов. Кроме того, Сирия заявила о своем праве на ответные действия.

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"Турецкая артиллерия обстреливает сирийскую территорию, прямо поддерживая вооруженные террористические организации", - говорится в обращении сирийского правительства к председателю Совбезу ООН.

В письме также говорится, что около сотни "турецких солдат или наемников" пересекли границу с Сирией.

"Сирия сохранит за собой законное право реагировать на турецкие преступления и требовать компенсацию за нанесенный ущерб", - говорится в письме.

Как сообщалось, Турция уже второй день обстреливает позиции курдов в Сирии.

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу в субботу потребовал от сирийских курдов оставить свои позиции к северу от Алеппо.

Анкара рассматривает сирийских курдов как сообщников объявленной в Турции террористами Рабочей партии Курдистана, которая длительное время требует автономии для курдов.