Поведение россиян в Мюнхене было агрессивным и высокомерным – делегаты от США

Об этом сообщает Голос Америки.

«Как по мне, поведение россиян напоминает поведение Путина в 2007 году. Очень агрессивное, слишком антагонистическое. Впрочем, упоминания о Холодной войне являются совершенно неуместными», - сказал сенатор Маккейн.

Российские делегаты заявили, что мирный план в Сирии скорее всего провалится в то время, когда поддержаные российскими авиаударами силы правительства Ассада захватили ячейки оппозиции близ Алеппо. Французские делегаты обвинили Россию в бомбардировке мирного населения Сирии уже через день после того, как международное сообщество согласилось прекратить военные операции.

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«Он (Дмитрий Медведев-ред.) приезжает сюда и предупреждает нас, Запад, что мы не должны допустить начала новой Холодной войны. Это при том, что именно они, русские, собственными руками оккупировали Крым, до сих пор имеют войска в Украине, а теперь еще снова прислали войска на Ближний Восток», - говорит бывший сенатор Джо Либерман.

Напомним, что присутствовавший на конференции Госсекретарь США Джон Керри в свою очередь предупредил, что путь к снятию санкций для России единственный – вывод из Украины оружия и военных, освобождение пленных и предоставления доступа к оккупированным территориям.