Премьер Франции в Мюнхене призвал РФ прекратить бомбардировки гражданских в Сирии

Об этом он заявил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, передает Радио Свобода.

На совместной с премьер-министром России Дмитрием Медведевым площадке для выступлений Вальс заявил, что Франция уважает Россию и ее интересы, но в вопросе урегулирования ситуации в Сирии «нам нужен мир, нам нужны переговоры, а для этого необходимо остановить бомбардировки гражданских лиц».

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Ранее на заседании Международной группы поддержки Сирии, которая включает в себя около 20 стран, в Мюнхене стороны договорились в течение недели обеспечить прекращение огня в Сирии. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия будет продолжать операции против боевиков группировки «Исламское государство» и других военизированных групп, действия против которых не предусмотрены договором сторон.

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Москва заявляет, что основными объектами начавшихся в сентябре авиаударов являются террористические группировки, однако западные государства утверждают, что Россия в основном атакует противников сирийского правительства. Также международные правозащитники заявляли о многочисленных человеческих жертвах среди мирного населения в ходе воздушных ударов России.

Несколько лидеров западных государств и Ближнего Востока выразили обеспокоенность, что продолжение российских бомбардировок срывают шансы на прекращение пятилетней войны в Сирии.