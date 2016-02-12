Обама назначил Керри главным переговорщиком США по Сирии
22:22, 12 февраля 2016Мир
431
Президент США Барак Обама принял решение о назначении государственного секретаря Джона Керри главным переговорщиком с американской стороны по межсирийскому соглашению.
REUTERS
Отмечается также, что Обаме сообщили о договоренностях по Сирии, передает Росбалт по информации Reuters.
Сообщается, что страны группы поддержки Сирии планируют работать в направлении прекращения боевых действий в стране в течение недели.
Читайте такжеКерри: действия Кремля значительно затрудняют переговоры по Сирии
Как сообщал УНИАН, дипломаты и представители Группы поддержки Сирии договорились о вступлении в силу режима прекращения огня в стране в течение недели.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter