Обама назначил Керри главным переговорщиком США по Сирии

Отмечается также, что Обаме сообщили о договоренностях по Сирии, передает Росбалт по информации Reuters.

Сообщается, что страны группы поддержки Сирии планируют работать в направлении прекращения боевых действий в стране в течение недели.

Читайте такжеКерри: действия Кремля значительно затрудняют переговоры по Сирии

Как сообщал УНИАН, дипломаты и представители Группы поддержки Сирии договорились о вступлении в силу режима прекращения огня в стране в течение недели.