Папа Римский и глава РПЦ призвали к защите христиан на Ближнем Востоке

Об этом говорится в тексте совместной декларации по итогам их исторической встречи в аэропорту Гаваны.

"Наш взор устремлен, прежде всего, к тем регионам мира, где христиане подвергаются гонениям. Во многих странах Ближнего востока и Северной Африки наши братья и сестры во Христе истребляются целыми семьями, деревнями и городами. Их храмы подвергаются варварскому разрушению и разграблению, святыни — осквернению, памятники — уничтожению. В Сирии, Ираке и других странах Ближнего Востока мы с большой болью наблюдаем массовый исход христиан из той земли, где началось распространение нашей веры и где они жили с апостольских времен вместе с другими религиозными общинами", — говорится в тексте.

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Также они призывают международное сообщество "к незамедлительным действиям для предотвращения дальнейшего вытеснения христиан с Ближнего Востока".

"Призываем мировое сообщество сплотиться, чтобы покончить с насилием и с терроризмом, и одновременно через диалог содействовать скорейшему достижению гражданского мира. Необходима широкомасштабная гуманитарная помощь страдающему народу и многочисленным беженцам в соседних странах", — указано в декларации.