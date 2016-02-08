Турция начала строительство в Сирии лагерей для тысяч беженцев

Таким способом турецкие власти намереваются приостановить поток беженцев, который идет через их границы, передает Русская служба ВВС.

На прошлой неделе около 35 тысяч беженцев из сирийского Алеппо, где правительственные войска начали наступление, пытались попасть на территорию Турции в приграничном районе Килис.

Однако Турция закрыла границу для них, несмотря на призывы ЕС позволить беженцам ее пересечь.

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В Турции уже нашли убежище более 2,5 млн сирийцев, бегущих от войны.

Многие отправились потом дальше в Европу, где они надеются получить статус беженца. Сирийцы составляют большую часть из более миллиона беженцев, нелегально оказавшихся в Европе в прошлом году.

Европа в свою очередь посылает Турции противоречивые сигналы. С одной стороны ЕС призывает Турцию принять людей, жизни которых угрожает опасность, с другой – обвиняет Турцию, что та делает недостаточно, чтобы сдержать поток мигрантов, направляющихся в Европу.

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Как отмечает Радио Свобода, канцлер Германии Ангела Меркель внепланово прибыла сегодня в Анкару, чтобы обсудить в том числе вопрос относительно беженцев. Она планирует встретиться с руководством Турции - президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Ахметом Давутоглу.

Ранее Меркель заявила об угрозе для дальнейшего существования Шенгенской зоны, если Европейский Союз не сможет надежно защитить свои внешние границы.