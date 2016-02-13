Глава РПЦ и Папа Римский подписали совместную декларацию

Папа римский Франциск заявил, что предстоятели церквей разговаривали «как братья» и беседа была «очень откровенной».

Сообщается, что патриарх Кирилл и папа Римский Франциск подписали совместную декларацию по итогам встречи на Кубе. Текст декларации появился на сайте пресс-службы РПЦ.

"Несмотря на общее Предание первых десяти веков, католики и православные на протяжении почти тысячи лет лишены общения в Евхаристии. Мы разделены ранами, нанесенными в конфликтах далекого и недавнего прошлого, разделены и унаследованными от наших предшественников различиями в понимании и изъяснении нашей веры в Бога, единого в Трех Лицах — Отца, Сына и Духа Святого. Мы скорбим об утрате единства, ставшей следствием человеческой слабости и греховности, произошедшей вопреки Первосвященнической молитве Христа Спасителя: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино» (Ин. 17:21)", - говорится в декларации.

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«Это была очень содержательная беседа, которая дала нам возможность понять и почувствовать позиции друг друга. Результаты этой беседы дают мне возможность сказать, что две церкви могут работать совместно на благо христиан всего мира», — отметил Кирилл, пишет Gazeta.ru.

Глава РПЦ отметил, что две церкви могут «работать совместно, чтобы не было войны, чтобы повсюду уважалась человеческая жизнь».

Понтифик сказал, что «мы говорили как братья, потому что у нас одна вера и мы искали одного пути».

«Мы говорили очень откровенно, я вас уверяю, что в этом диалоге я чувствовал присутствие Святого духа», — добавил он.

Папа Франциск поблагодарил патриарха за то, что «мы вместе искали единения». По его словам, они обсудили ряд инициатив, которые «возможно будет осуществлять».

Они поблагодарили властей Кубы за возможность проведения встречи в стране.

Ранее сообщалось, что Папа Римский на встрече с патриархом Кириллом в Гаване заявил, что «мы братья».

На Кубе проходит первая в истории встреча предстоятелей Русской православной и Римско-католической церквей.