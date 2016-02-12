В Мали при нападении террористов на базу ООН убиты 3 миротворца, 30 ранены

"Террористы совершили нападение на наш лагерь в Кидале рано утром в пятницу, 12 февраля. Мы открыли ответный огонь, но трое миротворцев погибли и еще 30 были ранены", - сообщили журналистам представители Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали, передает ZN.UA со ссылкой на Reuters.

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Гвинейские военные, входящие в состав миссии, рассказали, что погибшие были из этой африканской страны. К какой именно группировке принадлежали напавшие на лагерь боевики, не сообщается.

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии и распространением в регионе оружия с ливийских складов.

Это не первое нападение на лагерь миротворцев в Мали. Аналогичный инцидент произошел в марте 2015 года. Тогда сообщалось о минимум одном погибшем миротворце и двух мирных жителях. 20 ноября 2015 года группа вооруженных людей захватила отель Radisson Blu столице Мали Бамако и удерживала в заложниках около 170 человек. Жертвами теракта стали 20 человек, в том числе 14 иностранцев. Ответственность за теракт взяла на себя присягнувшая на верность "Исламскому государству" террористическая группировка "Аль-Мурабитун".