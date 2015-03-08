В Мали боевики исламистской группировки расстреляли ресторан, погибли сотрудники миссий ООН и ЕС

Об этом говорится в заявлении Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

"Члены СБ самым решительным образом осудили террористическую атаку в Бамако 7 марта 2015 года, которая повлекла смерть пяти гражданских лиц, в том числе сотрудников Службы ООН по разминированию в составе Многодисциплинарной интегрированной миссии ООН по стабилизации в Мали, Европейского союза, а также ранения многих других", - отмечается в сообщении. Ранее сообщалось, что вылазка боевиков унесла жизни пяти человек - француза, бельгийца и троих малийцев.

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В СБ ООН выразили соболезнования семьям погибших, а также правительствам Мали, Бельгии и Франции. "Члены Совета Безопасности призвали малийское правительство оперативно расследовать это нападение и привлечь виновных к правосудию", - говорится в коммюнике.

В ночь на субботу вооруженные люди ворвались в ресторан "Ля Терас" в Бамако и открыли огонь по посетителям. Помимо пяти погибших, ранения получили 9 человек, в том числе два гражданина Швейцарии, являвшиеся гражданскими сотрудниками ооновской миссии в Мали. Ответственность за теракт взяла на себя североафриканская исламистская группировка "Аль-Мурабитун".