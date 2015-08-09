МИД подтвердил гибель двух украинцев в результате нападения террористов в Мали

Об этом говорится в сообщении МИД Украины от 9 августа со ссылкой на официальные данные миссии ООН в Мали.

"Сейчас ведется следствие и выяснение обстоятельств их гибели. Тела погибших находятся в одном из моргов м.Бамако", - отметили в МИД.

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В ведомстве подчеркнули, что украинская сторона сотрудничает с штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке и миссией ООН в Мали в контексте консульского сопровождения и обеспечения репатриации погибших граждан Украины на родину.

Как сообщал УНИАН, ранее в МИД подтвердили гибель одного гражданина Украины. Среди заложников было четверо украинских граждан - одному удалось убежать, а еще двое были освобождены во время спецоперации.