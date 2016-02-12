Столтенберг обвинил Россию в подрыве мирного урегулирования в Сирии

По словам Йенса Столтенберга, длительный мир может быть достигнут лишь в случае прекращения этих действий, сообщает украинская редакция "Немецкой волны". Россия в основном нацеливалась на оппозиционные группы, а не на "Исламское государство". Воздушные атаки русских самолетов против различных оппозиционных групп в Сирии фактически подорвали усилия по достижению мирного решения путем переговоров", - заявил он перед Мюнхенской конференцией по безопасности.

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Генсек Североатлантического альянса назвал первоочередные нужды для мирного урегулирования. "То, в чем мы нуждаемся, это длительное прекращение огня, мы нуждаемся в помощи для гражданских и нуждаемся, конечно, в соглашении о переходном состоянии", - отметил глава НАТО.

Как сообщал УНИАН, в ночь на пятницу контактная группа по Сирии во время переговоров в Мюнхене достигла соглашения о срочном прекращении огня между повстанцами и сирийскими правительственными войсками. Однако Россия заявила, что будет продолжать бомбить террористов "Исламского государства".