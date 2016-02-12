Штайнмайер рассказал об итогах мюнхенских переговоров по Сирии

Министр иностранных дел ФРГ Франк Вальтер Штайнмайер рассказал, что сформированный Международной группой поддержки Сирии документ предполагает расширение координации военных действий, которые ведут в Сирии Москва и Вашингтон, передает Росбалт по информации Reuters.

Читайте такжеКерри: Стороны сирийского конфликта договорились о прекращении огня

Кроме того, предполагается, что в течение недели наступит режим перемирия между правительственными войсками и оппозицией. Террористов данная мера не касается.

Госсекретарь США Джон Керри отметил, что теперь стороны конфликта должны на деле показать выполнение данных обязательств.

«Сейчас главной задачей станет выполнение согласованных сегодня мер», — подчеркнула глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.