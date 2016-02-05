Сирийские повстанцы теряют Алеппо и могут проиграть войну - The Washington Post

Это вызвало новую волну беженцев, которые направляются в сторону границы с Турцией, говорится в статье The Washington Post.

Российские авиаудары в поддержку наступления войск Асада на позиции повстанцев в Алеппо совпали с провалом мирных переговоров в Женеве, и это помогло усилить подозрения оппозиции, что Россия и ее союзники больше заинтересованы в обеспечении военной победы над повстанцами, чем в урегулировании ситуации.

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После двух дней авиаударов, которые повстанцы охарактеризовали как наиболее интенсивные, правительственным силам удалось в среду отрезать основной маршрут поставок для повстанцев от турецкой границы к Алеппо, который оставался под контролем оппозиции. В четверг правительственные войска захватили несколько сел в окрестностях города, вызвав опасения среди жителей и повстанцев, что город вскоре может быть полностью окружен.

Потеря Алеппо, крупнейшего города Сирии, станет для повстанцев решающим ударом после почти пятилетнего восстания против сирийского президента Башара Аль-Асада, говорится в статье. Повстанцы сохраняли контроль над большей частью Алеппо с 2012 года, что побудило американские спецслужбы к оценкам, что в конечном итоге они приведут к свержению правительства в Дамаске.

Как сообщает издание, полная изоляция Алеппо может вызвать гуманитарный кризис, ведь Организация Объединенных Наций не в состоянии будет доставить помощь в город, если он будет находиться в осаде правительственных войск

“Оппозиционные силы теряют свои позиции с каждой минутой. Мы наблюдаем кошмар в гуманитарной ситуации", - сказал Рэй Мак Грат, руководитель операций в северной Сирии и Турции гуманитарной организации "Корпус милосердия".

"Много людей бегут," - сказал он. "Это, безусловно, худшая ситуация, которую мы видели с начала войны."

Как сообщал УНИАН, президент Турции заявил, что мирные переговоры по ситуации в Сирии не имеют смысла до тех пор, пока Россия продолжает наносить авиаудары по территории страны.