США ввели санкции против главаря "Аль-Каиды" в Афганистане

Министерство финансов США внесло в список санкций главаря террористической организации «Аль-Каида» в Афганистане Найфа Саляма Мухаммеда Уджайма аль-Хабаби, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что санкции предусматривают замораживание любых активов. В документе также говорится, что аль-Хабаби ответственен за «планирование нападений против сил США в Афганистане», передает Росбалт. Читайте такжеКонфликт в Йемене усилил влияние "Аль-Каиды" и ИГ - разведка США Ранее директор национальной разведки США Джеймс Клэппер, выступая перед конгрессом, заявил о подготовке боевиками «Исламского государства» новых терактов.

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