НАТО не ищет конфронтации с Россией и хочет предотвратить "холодную войну" - Столтенберг

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он сказал журналистам перед заседанием министров обороны стран - членов Альянса, отвечая на вопрос о возможном проведении заседания Совета Россия-НАТО.

«Как я говорил неоднократно, нет противоречия между сильной обороной и политическим диалогом. Я убежден, что это как раз наоборот - когда мы уверены, предсказуемы и сильны, мы также можем вести с Россией политический диалог. Мы не ищем конфронтации с Россией, мы не ищем новой «холодной войны». Наоборот, мы хотим ее предотвратить», - сказал Столтенберг.

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Генсек НАТО подчеркнул, что все действия Альянса являются «пропорциональными и с целью обороны». «Мы держим каналы для политического диалога (с Россией) открытыми», - заверил он.

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По словам Столтенберга, в Альянсе ищут возможности для проведения Совета Россия-НАТО. «Мы никогда не прекращали политический диалог с Россией, мы его продолжаем. Россия - наш самый большой сосед, и я думаю, что диалог важен, особенно, как сейчас, в сложные времена», - подчеркнул Столтенберг.