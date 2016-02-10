В Германии назвали вероятную причину столкновения двух пассажирских поездов

Об этом сообщает RedaktionsNetzwerk Deutschland со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает РБК.

Один из диспетчеров отключил автоматическую сигнализацию, чтобы дать возможность системе пропустить «вручную» опаздывающий поезд. Состав должен был своевременно пересечь разветвление путей, чтобы успеть увернуться от встречного поезда. Однако до того, как поезд успел проехать разветвление, второму составу дали зеленый свет. Хотя на семафоре горел красный свет, машинист начал движение по указанию диспетчера.

Авария произошла утром во вторник, 9 февраля, в труднодоступной местности на юге Германии. Два пассажирских поезда на полном ходу столкнулись в лоб. Катастрофа случилась в районе курорта Бад-Айблинг в Баварии.

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По последним данным, в результате крушения погибли 10 человек. Около 80 человек получили травмы.

Как сообщал УНИАН, согласно предварительным данным МИД, граждан Украины нет среди пострадавших в результате столкновения двух поездов в Баварии.