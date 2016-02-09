Турция вызвала посла США "на ковер" из-за позиции в отношении курдов
22:20, 09 февраля 2016Мир
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Турция вызвала американского посла в знак протеста против недавнего заявления Вашингтона о непризнании Сирийского курдского демократического союза террористической организацией.
Американскому послу высказали претензии относительно позиции США / flickr.com/photos/nicokaiser
Об этом сообщает Hürriyet Daily News со ссылкой на дипломатические источники.
"Послу США было четко указано на турецкую недовольство по поводу позиции США в отношении Сирийского курдского демократического союза и его военного крыла – Сил народной самообороны", - сказал дипломат.
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Посла Джона Басса вызвали в МИД Турции 9 февраля, где заместитель министра сообщил ему об озабоченности Анкары, пишет Европейская правда.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что Вашингтон "не считает Силы народной самообороны террор
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