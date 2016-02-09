Власти Германии рассказали подробности столкновения двух пассажирских поездов в Баварии

Об этом заявил федеральный министр транспорта Германии Александер Добриндт, ссылаясь на данные следствия, сообщает Deutsche Welle.

По его словам, место аварии расположено на повороте железнодорожного полотна, поэтому водители, вероятно, даже не имели визуального контакта перед столкновением.

Читайте такжеСтолкновение поездов в Баварии: число погибших увеличилось до девяти

Вместе с тем пока неизвестно, катастрофа произошла в результате ошибки машиниста, или ее вызвала техническая неисправность. Два из трех тахографов (прибор для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа), найдены на месте аварии.

Напомним, в результате лобового столкновения двух поездов девять человек погибли и около 90 получили ранения.

Как сообщал УНИАН, согласно предварительным данным МИД, граждан Украины нет среди пострадавших в результате столкновения двух поездов в Баварии.