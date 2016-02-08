В Германии обыскали квартиру возможного командира из ИГ, обвиняемого в гибели сотен людей

Проживающие в них мужчины подозреваются в участии в сирийской гражданской войне на стороне одного из террористических объединений. Как предполагается, один из них может оказаться бывшим командиром из "Исламского государства".

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32-летний подозреваемый попал в ФРГ осенью 2015 года в качестве беженца. Сирийские интернет-активисты распространили информацию, что он несет ответственность за гибель сотен людей, пишет Немецкая волна.

При этом о каких-либо конкретных планах по совершению терактов не объявлялось, как и о произведенных задержаниях или изъятии улик. Также неизвестна страна происхождения подозреваемых.

Проведенная облава стала второй за неделю полицейской операцией против возможных джихадистов. В четверг в результате мероприятия, проведенного в Берлине, а также в двух других федеральных землях, полицейские разгромили предполагаемую террористическую ячейку исламистов. Заявлялось, что четверо последователей ИГ родом из Алжира могли планировать теракт в Берлине. Двое человек были арестованы.