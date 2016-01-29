Нидерланды присоединятся к бомбардировкам "Исламского государства" в Сирии

Нидерландские военные уже бомбардируют позиции"Исламского государства" в Ираке, передает Би-би-си. После парижских терактов, унесших в ноябре жизни 130 человек, французские и американские власти обратились к союзникам из Нидерландов с просьбой расширить миссию.

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Объявляя о решении расширить авиаудары, премьер-министр Марк Рютте заявил, что у боевиков не должно остаться убежища ни в Ираке, ни в Сирии.

По его словам, это единственный способ предотвратить нападения, подобные парижским.

На прошлой неделе глава Пентагона Эштон Картер раскритиковал остальных участников коалиции, действующей на Ближнем Востоке против экстремистской группировки "Исламское государство". Некоторые из соратников США по коалиции "вообще ничего не делают", сказал Эштон Картер в интервью телеканалу Си-эн-би-си в Давосе.

Говоря о том, как идет наступление на террористов в целом, Картер заявил, что доволен ситуацией. Из военных успехов союзников он отметил освобождение иракского города Рамади армией Ирака в декабре минувшего года.